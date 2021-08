Se reúne Comisión Estatal de Búsqueda con familiares de Fátima, Itzel y Casandra

-Se buscarán los mecanismos para dar con el paradero de las jóvenes tuxtepecanas desaparecidas desde 2020.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- En días pasados la Diputada Local Laura Estrada Mauro ayudó a que los familiares de Casandra, Fátima e Itzel tuvieran una reunión con la Presidenta de la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas, para que se pueda dar con el paradero de estas jóvenes tuxtepecanas que desaparecieron entre marzo y mayo de 2020.

La legisladora comentó que ella fue el enlace para que dicha reunión de diera, los familiares de las jóvenes en calidad de desaparecidas, viajaron a la ciudad de Oaxaca para estar en la reunión, en ella la Presidenta de la Comisión Edilberta Cruz Regino, les dijo que se buscará trazar una ruta para dar con el paradero de las personas en esta situación.

Para ello Estrada Mauro mencionó que Cruz Regino visitará las ocho regiones de la entidad para reunirse con los familiares de personas desaparecidas, para ir determinando la ruta a seguir para que en coordinación con las instancias correspondientes se puedan realizar acciones que llevan a dar con el paradero de estas personas, principalmente mujeres.

En esa reunión se les informó que se creará una página para la comisión, en dónde las personas que tengan a un familiar desaparecido, puedan tener un acercamiento con dicha comisión, esto mientras se encuentra un lugar en dónde la Comisión Estatal de Búsqueda pueda atender a los familiares.

