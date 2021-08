Reconoce ex titular del transporte en Oaxaca y actual Diputada, que adeuda pagos al Gobierno del Estado

-Esto lo dijo en el marco de una protesta pacífica, que hizo en contra de la tala de mil 500 árboles en la avenida Símbolos Patrios de la capital.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La Diputada Local y empresaria transportista Aurora López Acevedo, confirmó que tiene adeudos con el Gobierno del Estado, incluso dijo en tono molesta lo siguiente: “más dígame qué empresario no debe”, asimismo dijo que solicitó al Gobierno Estatal que le incrementara las excepciones fiscales a los transportistas.

Así también indicó que la protesta que realizó este sábado en la avenida símbolos patrios, fue para pedir que no se derriben mil 500 árboles por la rehabilitación de esta importante arteria vial de la ciudad de Oaxaca de Juárez, por ello hizo el llamado a la población a sumarse para evitar el derribe de estos árboles.

La legisladora se molestó cuando a pregunta expresa de este reportero de que si la protesta se debía a alguna rencilla política contra el Gobierno del Estado, airadamente López Acevedo respondió que no se trata de ninguna rencilla, y dijo: “No le movamos, ni le permito ni a usted ni a nadie que una cosa se traslade con otra”.

Y agregó: “Por lo tanto mijo, son dos cosas muy diferentes y esto no es un acto de venganza, ¿Porqué sería un acto de venganza?, es más bien un acto de vida”, cuando se le dijo si quería agregar algo más, la Diputada por el Partido Verde respondió: “Nada más que fíjese bien en sus palabras y sus preguntas”.

Es importante mencionar que hace unos días circularon unos documentos en dónde se exhibe a la Diputada local y Empresaria Transportista que debe 5 años de tenencia de las unidades del transporte urbano de las líneas Choferes del Sur y Transportes Urbanos de la Ciudad de Oaxaca (TUCDOSA), otro dato a resaltar es que la legisladora fue titular de la COTRAN, hoy SEMOVI, en el sexenio de José Murat Casab.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario