PRD se alista para elección al gobierno de Oaxaca, en análisis alianza con PRI y el PAN: Raymundo Carmona

-Señaló que en la legislatura local se mantendrá la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD para hacer contra peso de MORENA.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se está alistando para el proceso electoral local, en el que se elegirá a la próxima administración estatal, así lo dio a conocer el Secretario General con función de Presidente del Comité Directivo Estatal Raymundo Carmona Laredo.

En entrevista exclusiva para TVBUS, mencionó que sería un error que el PRI, el PAN y el PRD no mantuvieran su alianza en la próxima legislatura local, tal y como se acordó para la Cámara de Diputados Federal, y es que estas 3 fuerzas políticas tendrán 13 diputados, por 23 que tendrá MORENA.

Agregó que esta decisión se debe a que en el pasado solo se hacían las coaliciones para ganar elecciones y no para gobernar, es por ello que ahora mantendrán esta alianza en el Congreso de Oaxaca, sobre todo para evitar que se aprueben leyes que no ayudan a la sociedad, como el caso de la pasada consulta popular.

Sobre una posible alianza entre el PRI, el PAN y el PRD para la elección al gobierno de Oaxaca, Carmona Laredo comentó que están estudiando y analizando hasta dónde podría haber perjuicios y prejuicios de los dirigentes de estos institutos políticos, así como la opinión de la ciudadanía ante una posible coalición.

Finalmente dijo que en el caso del partido del sol azteca, será la dirigencia nacional, la que determine si se irá en coalición con el PRI y el PAN o si buscarán a algún candidato ciudadano, aunque no sea militante del PRD.

