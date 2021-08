Comparte IEEPO medidas para fortalecer principios y valores desde casa

-En la prioridad del director general, Francisco Ángel Villarreal, en este tema, se invita a consultar el material informativo con que se cuenta en la página web y redes sociales.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de agosto de 2021.- En su compromiso de apoyar las estrategias encaminadas a fortalecer los principios y valores de igualdad, equidad, no discriminación y relaciones de respeto entre el alumnado de nivel básico, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), comparte algunas recomendaciones que desde casa se pueden poner en práctica y así contribuir en la construcción de una sociedad con aspectos positivos.

En atención a la prioridad que el gobernador, Alejandro Murat Hinojosa y el director general, Francisco Ángel Villarreal, han establecido en este tema, el Instituto suma esfuerzos y alianzas con el magisterio, madres, padres y tutorado para que niñas, niños y adolescentes aprendan a reconocer sus emociones y a establecer relaciones de sana convivencia, en un entorno sin violencia.

Al respecto, la especialista Oralia Pérez Ortega, asesora jurídica del área de Atención y Tratamiento de la Dirección para la Mejora de la Convivencia Escolar, señaló que desde la familia se puede prevenir y combatir la violencia de género, sobre todo, a la hora de desmontar roles y estereotipos sexistas y de implicar a los hijos e hijas en las tareas del hogar o en la toma de decisiones, siempre, en un plano de igualdad.

Mencionó que algunos consejos en este tema son: involucrar a los niños y niñas en las tareas del hogar de forma equitativa; nunca disculpar o pasar por alto los comentarios, bromas, sarcasmos, anécdotas o chascarrillos de corte machista; hablar y debatir sobre estos y otros temas con los y las hijas, así como responder siempre a todas sus dudas.

También, aceptar los conflictos como una característica más de las relaciones familiares y como una oportunidad para crecer; poner especial atención a la influencia de los medios de comunicación, de internet y de los videojuegos y, por supuesto, observar, escuchar y desmontar prejuicios, siempre.

El IEEPO invita a maestras, maestros, madres, padres de familia y tutores a fortalecer estos aspectos en la formación de niñas, niños y adolescentes, así como a consultar el material informativo con que se cuenta en la página web www.oaxaca.gob.mx/ieepo y redes sociales del Instituto.

Dentro de estas herramientas se encuentra el Violentómetro, el cual tiene como objetivo medir la violencia y brindar un parámetro para alertar a las mujeres en caso de estar en alguna situación de violencia, así como ofrecer diferentes alternativas de apoyo y atención a quienes se encuentren en dicha circunstancia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario