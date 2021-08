CEPCO mantiene monitoreo en San Juan Guichicovi por intensas lluvias e inundaciones

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de agosto de 2021.- Por la presencia de las fuertes lluvias a intensas ocasionadas por la onda tropical número 19 y un canal de baja presión sobre el sureste del país, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) mantiene un monitoreo permanente en el municipio de San Juan Guichicovi, en la región del Istmo, en donde ocasionaron la madrugada de este sábado la creciente de tres ríos y arroyos de respuesta rápida que conectan con el río Malatengo, el cual se desbordó, afectando la agencia Estación Mogoñé.

La CEPCO que encabeza Oscar Valencia, en coordinación con Protección Civil Municipal y la Policía Municipal de la misma comunidad, realizaron un recorrido de seguridad y prevención en la población, teniendo un reporte preliminar de 18 viviendas afectadas, que corresponden a 14 familias, las cuales fueron atendidas y apoyadas con despensas por parte del presidente municipal, Raynel Ramírez Mijangos en coordinación con el DIF Municipal.

Asimismo, durante el recorrido para salvaguardar la seguridad e integridad de la población afectada, fue evacuada una persona de 94 años de edad de nombre Valeria C. M. por parte de Protección Civil Municipal como primer respondiente, quien la trasladó a la vivienda de un familiar.

Por su parte, Protección Civil Municipal como primer respondiente, informó que hasta este momento los niveles de los ríos han descendido, sin embargo, como medida de prevención, la CEPCO continúa con permanente monitoreo.

