Prevén caída hasta de un 50% de ventas en el mes de agosto en Tuxtepec, debido a la tercer ola de covid

-Manifiesta el Regidor de Comercio que el resultado seria en las bajas ventas de los productos de primera necesidad y despidos en negocios no esenciales.

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la llegada de la tercera ola por la pandemia, se prevé que la economía en la segunda ciudad más importante de Oaxaca, caiga hasta en un 50% en los negocios formales durante el mes de agosto, así lo anunció Aleberto Reyes Conti Regidor de Comercio y Turismo de Tuxtepec.

Explicó el funcionario público que ya se empieza a sentir la crisis debido al temor de la gente para salir, así también con la llegada de las vacunas que no permite salir a los jóvenes visitar los antros nocturnos, situación que ha empezado a generar una baja en las ventas de estos negocios.

Mencionó que hay confianza de que no se llegue a semáforo rojo, ya que dijo que es precisamente la aplicación de las vacunas lo que evitará que la pandemia se expanda, tal y como sucediera hace un año, por lo que espera que la estadísticas se mantengan mientras que el resto de los Tuxtepecanos puedan recibir sus dosis de vacunas.

Así mismo comentó qué han coincidido con la CANACO de que en este mes, el estancamiento económico en Tuxtepec será notable, por lo que explicó que será hasta en el mes de septiembre cuando de nueva cuenta se empiece a estabilizar el flujo económico en la ciudad, por lo que pide a los comerciantes aguantar los embates que dejara a su paso esta pandemia.

Detalló que los mas afectados serán los productos de primera necesidad y el desempleo a causa de la falta de cliente, además de que en los negocios que no son esenciales el impacto será más fuerte en las próximas fechas, puntualizó.

Por último manifestó que es necesario acatar las recomendaciones de las autoridades sanitarias, para que pronto se llegue a normalizar la situación en esta ciudad y así puedan de nueva cuenta los comercios, repuntar en sus ventas ante las pérdidas que le dejará esta pandemia.

