Muere niño de 13 por covid en Coatzacoalcos, Veracruz

-Presuntamente habría sido trasladado del hospital de Minatitlán por falta de camas. La madre también se encuentra internada a causa del virus.

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante la falta de camas debido a la tercer ola de la pandemia por covid, un menor de 13 años de edad, murió luego de ser trasladado tardíamente al hospital de Coatzacoalcos en Veracruz.

Según reportes preliminares el menor y su madre, habrían llegado al hospital Oluta-Acayucan, en donde también se encuentran internados por covid y que son trasladados a los hospitales de Minatitlán y Coatzacoalcos, sin embargo no fue recibido en el hospital de Minatitlán, debido a que no contaban con camas disponibles y el traslado al hospital en Coatzacoalcos, fue tardío.

El caso se dio a conocer gracias a que el doctor Rubén Moreno Ríos, quien fuera candidato a la alcaldía por el Partido del Trabajo en Oluta, compartió la historia en sus redes sociales y en donde externó su pesar por el hecho ocurrido, así también señaló que el menor fue atendido en todo momento, pero su situación por el virus se agravó pues el pasado sábado, su saturación bajó a 40 y hasta el lunes lograron el traslado a Coatzacoalcos, donde falleció.

Guillermo ‘N’, padre del menor, lamentó el traslado tan tarde, pues pese a que el personal médico atendió a su hijo, los trámites para conseguir una cama en el hospital covid fueron tardíos.

Cabe hacer mención que en esta tercer ola de la pandemia, las variantes del covid, han afectado en su mayoría a personas de una edad más joven.

