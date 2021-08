¿Mintió Oswaldo García Jarquín sobre filmación en la capital? Parece que si

-Gobernador y su esposa se vuelven TikToker´s, promocionan bellezas de Oaxaca en esa plataforma.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Si bien es cierto que las redes sociales permiten hacer muchas cosas como promocionar lugares, comercios, mostrar las bellezas naturales, la biodiversidad, una de las plataformas más utilizadas en estos momentos es el TikTok, y en esta plataforma tanto el Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat y su esposa Ivette Morán de Murat, se han dedicado a promocionar y difundir las riquezas del estado.

En uno de los TikTok´s del Gobernador, promociona que en Oaxaca se han grabado dos películas, Y tu mamá también y Nacho Libre, hablando de filmaciones, la ciudad de Oaxaca ha sido utilizada para grabar novelas, series, películas y documentales, apenas en estos días se llevó a cabo la grabación de una serie de una casa productora internacional, las locaciones que utilizaron fueron el zócalo capitalino, el andador turístico, si esos espacios de dónde fueron quitados los comerciantes ambulantes, desde un principio se dijo que esta acción se debía por las grabaciones.

Sin embargo en un comunicado el gobierno de Oswaldo García Jarquín, dijo que no tenían conocimiento de ningún permiso, incluso que en caso de que empezaran las grabaciones, iban a aplicar el reglamento, pero esto no sucedió, las grabaciones se hicieron y el ayuntamiento nunca actuó, por lo que se puede decir que la autoridad municipal mintió sobre este hecho.

Además es importante decir que ahora que las grabaciones terminaron, que el equipo se retira del zócalo, de la Alameda de León y del Andador Turístico, se permitió el regreso de 15 aseadores de calzado, quienes habían sido retirados de la plaza cívica, falta que también se permita el regreso de los ambulantes al zócalo, algo que dejaría aún peor la imagen del gobierno municipal, que ha sido muy criticado y que pasará como una de las peores administraciones de los últimos años.

