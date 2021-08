Estalla debate en Valle Nacional por llegada de franquicia nacional

–Por una parte, comerciantes locales temen por la llegada de OXXO por ser competencia, mientras que otro grupo de la población reconoce que la llegada de más tiendas, dará mayor circulación económica a este municipio.

Valle Nacional, Oaxaca.- La llegada de una tienda foránea a Valle Nacional casi siempre ha sido motivo de controversia entre la sociedad ante el temor de menores ingresos para los pequeños negocios del lugar, sin analizar la generación de empleos o convertirse en un potencial comercial en la zona chinanteca.

Por varios años, desde la modernización del municipio, la población muestra celo a lo ajeno, a no dejar escapar el dinero a otro lugar, dinero que también se recibe en gran medida por las remesas de familiares en Estados Unidos.

Recientemente se dio a conocer sobre la posible llegada de una franquicia de tiendas Oxxo a esta población, ante lo cual hay reacciones encontradas.

Por parte, algunos comerciantes aseguran que se verán afectados por esta empresa, a la que ven como una invencible competencia por sistema de servicio las 24 horas.

Sin embargo, para otro sector de la sociedad esto beneficiará al consumidor, tanto por contar con diferentes servicios que ofrecer, como por la generación de empleos que coadyuvan al desarrollo y crecimiento económico de este municipio de la Cuenca.

Durante los últimos 20 años Valle Nacional ha abierto sus puertas a empresas regionales y nacionales especializados en abarrotes, tiendas electrónicas, prestaciones de servicios en modalidad de bancos, tortillería y hasta una gasolinera que fue la primera empresa que se instaló en este lugar al inicio de este siglo.

Estas empresas generan actualmente por lo menos 100 empleos de manera directa, de acuerdo a un recuento realizado en cada establecimiento, lo que ha contribuido al desarrollo económico de las familias de Valle Nacional.

El Presidente electo, Marcelo Santos Meneses, señaló que ante el crecimiento de este municipio la llegada de empresas a este lugar es inevitable ya que consideran un punto importante para la inversión.

Aunque reconoció el impacto de tiendas grandes contra las pequeñas locales, alentó a la población a que una mayor competitividad provoca mejorar servicios y hacer más atractivos sus negocios para que el cliente se queden con la “tiendita de la esquina”.

Para algunos comerciantes como don Juan Hernández Santiago y Lucas Ferrer Acevedo la llegada de más empresas foráneas generará que la economía de Valle Nacional se vaya a pique, porque no se consideran competencias para ellos por los recursos que traen consigo para invertir, creando una desleal competencias que verán en pocos años la desaparición de estos pequeños comercios.

Y es que aseguran que aún se desconoce el impacto que creará esta tienda de autoservicio, sobre todo si existe proyecto de expansión para la llegada de más empresas sobre todo transaccionales.

Para otros pobladores, como don Tereso Rodríguez, de oficio abarrotero, explicó que la llegada de grandes comercios a esta población es parte del desarrollo y engrandecimiento del mismo municipio, por lo que reconoció que para competir con estas grandes tiendas se debe de mejorar el servicio al cliente para no perderlo.

Por su parte, el regidor de Turismo, Raúl Manuel Antonio, explicó que es difícil que la ciudadanía se llegue a poder de acuerdos en situaciones como esta, sin embargo, dijo que la llegada del Oxxo no es para afectar la economía de las pequeñas tiendas, pues la ciudadanía es inteligente y comprará donde le conviene de acuerdo a sus necesidades.

Las opiniones están divididas, sin embargo, solo el tiempo dará la razón sobre si el arribo de nuevas empresas de talla nacional significa el progreso o no para Valle Nacional.

