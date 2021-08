Bares: ¿Puntos de contagio o de reactivación económica en Tuxtepec?

-Baile, alcohol y mucha diversión son parte de una noche dentro de los bares, donde a simple vista no hay temor del covid, pero aquí también se genera empleo y el ingreso de cientos de familias, por eso estos giros dicen NO a otro cierre en la contingencia.

Yuri Sosa

Tuxtepec, Oax., La reactivación económica en medio de la pandemia se ha complicado con la llegada de una nueva ola de contagios de Covid-19, de la que una vez más los centros nocturnos no se salvan en ser señalados por su actividad aún en contingencia.

En Tuxtepec existen al menos 10 mil negocios dedicados a la venta de alcohol, entre bares, cantinas, karaokes, restaurantes, tabledances, entre otros, según la Unión de Bares de la CTM; aunque solo unos 500 están agremiados.

Pero sin importar el tamaño de cada establecimiento, concepto y ubicación, todos tienen algo en común, no están dispuestos a cerrar una vez más ante el incremento de contagio de covid, pues la primera vez se prolongó para unos hasta siete meses.

¡ABIERTO!

El gerente del antro Karma y La Santa cervecería en Tuxtepec, David Higareda, apuntó que comprenden la difícil situación de salud por la pandemia de covid, pero también tienen claro el panorama económico del sector comercial a más de un año de pandemia, por lo que no podrían volver a cerrar.

Ese mismo posicionamiento lo mantiene el bar El Parral, su propietario Pedro Parra apuntó que para este 2021, a pesar de enfrentarnos una nueva ola de contagios, sería complicado sobrevivir a un cierre más.

Explicó que durante el cierre del 2020 aplicaron despidos, con la promesa de volver a contratarlos a su reapertura y sólo pudieron mantener dos de seis sueldos para trabajar a puerta cerrada con pedidos a domicilio.

Rosalba Ramírez Miravete, secretaria general de la Unión de Restaurantes, Bares, Centros Nocturnos, Depósitos y similares de la CTM, y porta voz de más de 500 propietarios de este giro, sostuvo que ante una tercera o la prolongación de la pandemia mantendrán activos sus negocios con las medidas posibles.

Pues después del cierre por la primera ola solo lograron reactivarse sólo el 50 por ciento, otros están endeudados con préstamos que les permitieron abrir de nuevo, por lo que no soportarían un cierre por lo mínimo que fuera.

La lideresa apuntó que no es por rebeldía, pero ninguna autoridad los ha ayudado a mantenerse, ni programas de apoyos o incentivos que les faciliten la supervivencia de los establecimientos.

Aunque, en la tercera ola de contagios, y pese al semáforo naranja, el ayuntamiento de Tuxtepec anunció que no habría cierre de locales para ninguno.

Todo eso representó cuantiosas pérdidas irrecuperables, desempleo, daños en sus inmuebles, y sobre todo con la zozobra de cuándo y si podrían volver a abrir, pues para algunos el cierre fue entre cinco y siete meses.

Por eso, hoy que lograron volver al mercado, de dar empleos y de reactivar la economía, las empresas aseguran que un cierre más los sepultaría.

DIVERSIÓN EN REBAÑO Y CONCIENCIA SOCIAL

En el caso del bar y antro Karma y La Santa Cervecería, las empresas implementaron como requisito laboral que sus trabajadores debían vacunarse contra el Covid y de esa forma, contribuir con el problema de salud.

El gerente de ambos establecimientos, David Higareda, señaló que la pandemia ha sido un duro golpe, del que apenas comienzan a levantarse.

Tras siete meses de mantener cerradas las puertas, karma, uno de los antros más populares en Tuxtepec, anunció su reapertura en noviembre ya con semáforo amarillo en Oaxaca y el lugar fue testigo de la salida en rebaño por parte de la población en busca de diversión.

Explicó que antes de la pandemia mantenía una afluencia que les permitía abrir solo los sábados, pero al terminar el confinamiento, el alto número de personas demandaron la apertura de dos días.

El mismo efecto se registró en el bar El Parral, donde incluso la demanda de los clientes era de un lugar más amplio.

Los clientes de este bar también lograron ocupaciones altas y cada vez más frecuentes, lo que permitió la contratación de más personal.

Aunque esta situación no ocurrió en todos los sitios por igual, como en el caso de algunas cantinas, donde la recuperación fue más lenta, sin llegar a lo que fue antes de la pandemia, indicó Rosalba Ramírez Miravete, secretaria general de la Unión de Restaurantes, Bares, Centros Nocturnos, Depósitos y similares de la CTM.

Para la lideresa los cuidados dentro de los bares también dependen de los clientes, que acaten a las disposiciones de higiene y cupos limitados, así como cuidarse en otros momentos.

Es decir, en Tuxtepec la vida nocturna se resiste a morir en la pandemia; a seguir perdiendo empleos e ingresos, sin que ello signifique arriesgar a la población.

Queda claro que los centros nocturnos seguirán abiertos aun en contingencia, siendo juzgados por su actividad y los empresarios defendiendo sus negocios. Entonces ¿son los bares puntos de contagio o de reactivación económica en Tuxtepec?



