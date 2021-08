Aplica SEDENA vacuna de manera universal en Oaxaca, a quien no se haya vacunado en cualquier parte del estado

-Asegura la jefatura de salud que a pesar de las jornadas de vacunación hasta el momento, no llegan ni al 50% de personas adultas mayores vacunadas.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Este sábado elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, iniciaron con las vacunas contra el covid-19 de manera universal, es decir, se estará atendiendo a todos los que requieren de la vacuna sin importar su procedencia, solo con la credencial del INE ya que en ese mismo lugar se tomara su registro.

Cabe resaltar que la SEDENA quien ya inició con el plan DN-III ante la emergencia generada en los últimos días por el aumento de contagios y que ha puesto en alerta máxima a la región, ya que en cualquier otro momento pasaría a semáforo rojo, según las explicaciones de los encargados de esta jornada de vacunación.

Así también, se dio a conocer que estas vacuna es de la marca “Cansino” misma que será suministrada en una sola dosis, por lo que se espera que la ciudadanía de toda la región, acuda a la casa de la Cultura Víctor Bravo Ahuja donde se estará aplicando esta dosis, hasta el próximo jueves 12 de agosto.

Por su parte el encargado de la Jefatura de salud en el municipio Abel Jiménez Gómez, señaló que la encargada de Bienestar ha informado a pesar de las continuas jornadas en la región que ni siquiera el 50% de los adultos mayores de 60 años han llegado a vacunarse, por lo que dijo que es necesario seguir concientizando a las personas para que puedan vacunarse y contener el virus.

Mencionó que uno de los factores por el que muchas personas se han negado a vacunarse, es la ideología religiosa, por lo que explicó que las virus no distingue estas ideologías y a todos atacan por igual, por lo que dijo es necesario que todos aprovechen esta oportunidad y se vacunen para proteger a sus familias

Detalló que en todas las edades el porcentaje de personas vacunadas ha sido mínimo como es el caso de Tuxtepec, donde según el padrón con la que se cuenta, solo el 25% de las personas más jóvenes se ha logrado vacunar , por lo que esperan que hagan conciencia y vean a esta vacuna que cuenta con el 95% de efectividad, como una opción para no contagiarse de este mortal virus

En ese mismo lugar algunas personas de la tercera edad reconocieron que no se habían vacunads porque no creían en la enfermedad ni en la vacuna, sin embargo tuvieron que ver morir a amigos, familiares y conocidos para reflexionar y entender que estas vacunas son la mejor opción para protegerse.

De esta manera se hace abierta la invitación, para todas las personas de cualquier parte del estado que desean vacunarse, para que acudan a la casa de la Cultura donde ahora serán los elementos del ejército mexicano los que estarán vacunando, sólo requiere de su identificación, ser mayor de 18 años y no haber sido vacunados.

