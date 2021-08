Tunden en redes a Diputado Daniel Gutiérrez por regalar termos a autoridades municipales

-El legislador entregó estos termos al Agente Municipal de San Jerónimo Tititlán y a la Coordinadora de Pueblos de Oaxaca.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- En las redes sociales están criticando fuertemente al Diputado Federal del distrito 10 con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz, quien en sus cuentas oficiales publicó imágenes en dónde entrega un termo a campesinos, para que ahí almacenen el agua que toman durante su jornada de trabajo en el campo.

El legislador publicó que entregó estos termos al Agente Municipal de San Jerónimo Tititlán Santiago Reyes Gaspar y al integrante de la Coordinadora de Pueblos de Oaxaca (CPO) Julio César Hernández Estrada, con quienes dijo va a trabajar de manera coordinada para contribuir a la consolidación del estado de Oaxaca.

Una de las molestias de la ciudadanía, es que esta acción la consideran como una burla, ya que el legislador percibe una cantidad considerable por ser Diputado Federal y no es posible que entregue ese termo que tiene un costo de aproximadamente 500 pesos.

