Taxistas de Tuxtepec desinfectan por cuenta propia sus unidades por alza de casos Covid

-Por el riego que corren en contagiarse mientras laboran, los choferes decidieron actuar, una vez más, con medidas de saneamiento en sus unidades, tanto de su gremio como para compañeros de urbanos; esto también para ofrecer un servicio más seguro

Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el incremento de casos de covid, que ya saturaron las camas en los hospitales en Tuxtepec, los dirigentes de los diferentes sitios de taxis y de choferes decidieron actuar por cuenta propia instalando un módulo de saneamiento para las unidades de transporte público.



La iniciativa se puso en marcha esta semana con un punto de limpieza ubicado sobre el boulevard Plan de Tuxtepec a unos metros de la glorieta “Flor de Piña”.



Donato Walfri López, presidente de la “Unión de Choferes 24 Septiembre”, dijo que esta acción se realiza en conjunto con siete organizaciones más del gremio, con la finalidad de mitigar los contagios y la propagación del virus en Tuxtepec.



Esta iniciativa se está realizando con recursos propios, con los cuales adquirieron dos bombas, una motobomba de 20 litros, así como la compra del químico que se ocupa para la aplicación, pero aun así demandaron a las autoridades que los apoyen para realizar estas actividades.



La desinfección no tiene ningún costo y también estarán brindando el servicio para particulares y autobuses de pasajeros que se acerquen a pedir el apoyo para desinfectar sus vehículos y así contribuir a erradicar los focos de contagios por coronavirus.



“La mano de obra la tenemos, hace falta el apoyo de las autoridades a que se sumen” expresó Donato Walfri y así mismo exhortó a la ciudadanía a cuidarse ya que la responsabilidad es de todos, y debemos ser empáticos y cuidarnos.



José Enrique Orozco Sánchez, coordinador de la alianza de taxis, pidió a la población comprensión y no molestarse ante estos protocolos sanitarios, así también exhortó a los usuarios a portar correctamente el cubrebocas, ya que el transporte público es uno de los focos de riesgo por la cantidad de personas que lo utilizan.

