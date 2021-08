Reanuda SEMOVI operativo para desinfectar transporte público en zona conurbada de la capital

-Se multará a las unidades de modalidad de taxis que lleven más de 4 pasajeros.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Los contagio de Covid se han incrementado de manera considerable en la región de los valles centrales, tanto que los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Xoxocotlán están en semáforo rojo, es por ello que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) retomó los operativos en el transporte público en la zona conurbada.

Fue precisamente este viernes cuando la SEMOVI instaló un módulo en el crucero de San Agustín de las Juntas, en dónde se sanitizaron las unidades y a los pasajeros, esto con el objetivo de mitigar los contagios, cabe mencionar que en este operativo participa el área de vectores de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Personal de la SEMOVI informó que se le está pidiendo a los taxis colectivos que lleven a máximo 4 pasajeros, o de lo contrario se harán acreedores a una multa, sin embargo no se especificó el monto, asimismo indicó que ha sido complicado que el sector del transporte respete la medida de llevar únicamente a 3 pasajeros.

Sobre el operativo indicó que se realizará de manera permanente en horario de 9 de la mañana a 12 del día y se ubicarán en distintos puntos de la zona conurbada, este viernes inició en San Antonio de la Cal, posteriormente estarán en el crucero de Huayapam, en Xoxocotlán, en el crucero de Viguera, por mencionar algunos.

Finalmente hicieron el llamado a los pasajeros a no subirse a la unidad si ven que ya lleva 4 pasajeros, pues en caso de no hacerlo se exponen a un mayor riesgo de contagio, incluso mencionaron que en caso de que detengan un vehículo con sobre cupo, le pedirán a un pasajero que se baje y la unidad será multada.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario