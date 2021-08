Proyectará La Rinconada senderismo, avistamiento de aves y cavernas a través de nuevo centro ecoturístico

-Con la firma de convenio ante el INPI, los pobladores buscan captar turistas que vienen a “zuzul” para que conozcan las riquezas naturales de la Chinantla.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca. – Este jueves el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a través de la Jefatura de coordinación que representa Lucina Esteban Regules, realizó una firma de convenio con pobladores de La Rinconada en el municipio de Valle Nacional para iniciar con el proyecto ecoturístico de senderismo y que fue aprobado desde el 2019 con el fin de explotar sus áreas naturales como un atractivo turístico para sus visitantes.

Dicho proyecto que fue avalado desde hace 2 años y que fue gestionado por la encargada de la incubadora DDPR Michelle Baldomero Pérez, tendrá una inversión de un millón de pesos en esta primera etapa, misma que será aplicada en infraestructura, accesos, equipamiento y accesorios, enfocados a la protección de los visitantes.

Ahí mismo la Representante del INPI, señaló que este proyecto que se evaluó como plan de negocios, fue aprobado una vez que se cumplieron con los requerimientos para darle luz verde y dar inicio a la creación de un centro eco turístico propio para los que buscan aventuras, pues indicó que consta de senderismos con avistamiento de aves y la visita a una caverna que se encuentra entre las montañas altas de esta zona.

Explicó que la idea es captar parte del turismo que arriba al centro recreativo de “zuzul” en Vega del Sol y así, poder invitarlos a explorar esa parte de la naturaleza, siendo que se encuentra a tan solo 6 kilómetros de distancia, por lo que mencionó que se busca aprovechar al máximo estos espacios y que el turismo, pueda conocer las riquezas naturales de esta parte de la Chinantla.

También resaltó que se busca darle continuidad a este proyecto con una segunda etapa, siempre y cuando empiece a dar resultados y no quede como un elefante blanco, por lo que recalcó que ya es responsabilidad de los mismos pobladores de La Rinconada, realizar un esfuerzo para hacer bien sus prestaciones de servicios y que los mismos visitantes regresen de nuevo.

De esta manera explicó que ahora los beneficiarios tienen 10 días para presentar su plan de trabajo para comenzar lo antes posible, pues indicó que tienen hasta el 31 de diciembre para culminar con este proyecto y empezar a prestar el servicio.

