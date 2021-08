Continúa conflicto interno en ISSSTE de Tuxtepec por nepotismo y reincorporación de administradora; piden auditoría

-Trabajadores sindicalizados han manifestado su inconformidad por el regreso de Ana Luz Azamar Palma, luego que se ausentó por varios meses tras el lío del que se vio involucrada con las vacunas contra el Covid

Alex Morales



Continúan las inconformidades del personal al interior del ISSSTE en Tuxtepec ante el regreso de Ana Luz Azamar Palma, de quien meses atrás pidieron su salida por ocupar su cargo como administradora del hospital para vacunar a sus familiares durante la jornada contra el Covid para el personal médico del nosocomio.



La incorporación a sus actividades ha ocasionado malestar entre los trabajadores, quienes por medio de un escrito dado a conocer a este medio demandan al gobierno federal y estatal que se aplique una auditoría administrativa retroactiva, la cual se acordó desde hace 6 meses y aún no se lleva a cabo.



En la supervisión, los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE demandan la revisión de supuestas obras recibida, pero que nunca se realizaron, así como tampoco llegó material y equipo biomédico que fue firmad de recibido.



Cabe señalar que este viernes sostuvieron una reunión para tomar otras medidas en caso de que sus peticiones no sean escuchadas, y pese a que la pandemia ya hizo presencia en Tuxtepec, los inconformes mantienen firme su postura de no aceptar el regreso de Azamar Palma a esta clínica de salud.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario