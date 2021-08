Banco Bienestar de San Bartolo en Tuxtepec está en últimos detalles: Agente municipal

-Se espera que sea inaugurado el próximo mes, lo que significa un atraso con respecto a la primera fecha que era en el mes de agosto.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Antes de que termine este año los tuxtepecanos contarán con los servicios del Banco Bienestar que se construye en el ejido de San Bartolo, mismo que se espera poner en marcha el próximo mes.

El agente municipal, Paulino Soto, indicó que la obra se encuentra en la parte final, y aunque se registró un ligero atraso al tenerse previsto su operación este mes, se espera que los detalles de obra concluyan pronto.

Por medio de este Banco Bienestar los adultos mayores, jóvenes y todos los que cuenten con un apoyo del gobierno federal podrán cobrar su dinero de los programas sociales.

Paulino Soto dijo que esta obra no sólo en importante para las personas que cobran un apoyo, pues de forma indirecta el Banco también generará un alto impacto económico en el ejido y que beneficiará no solamente a los vecinos del lugar, sino que también les dará la oportunidad a todos aquellos habitantes de las colonias cercanas a la localidad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario