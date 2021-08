Autoridades de la Costa se declaran en semáforo rojo por contagios de Covid

-Una de las medidas es aplicar multas de 500 pesos a quien no use cubrebocas o no acate las medidas determinadas



Mario Romero/Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Este viernes autoridades municipales de San Pedro Pochutla, Santa María Huatulco, Santa María Tonameca, Santa María Colotepec, San Miguel del Puerto, Pluma Hidalgo, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, determinaron tomar medidas para mitigar los contagios de Covid.



Las medidas que se aplicarán son las siguientes: se declara Semáforo Rojo por el riesgo máximo de contagio, prohibiendo toda actividad masiva del 9 al 31 de agosto, el uso de cubrebocas es obligatorio, se aplicará una multa de 500 pesos para quien de forma irresponsable desacate esta disposición, se declara Ley Seca del 9 al 31 de agosto.



Los médicos particulares deberán notificar a la Jurisdicción Sanitaria 04 de la Costa que su paciente no falleció por Covid-19, se suspenderán los servicios turísticos y se cerrarán las playas, se solicitará la colaboración de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal para recorridos y operativos que se realizarán para dar cumplimiento de las medidas sanitarias.



El transporte público tendrá una ocupación del 50%; las urban y camionetas llevarán como máximo ocho pasajeros, los taxis tres pasajeros y los mototaxis dos pasajeros, se suspenden todas las actividades o celebraciones religiosas, se realizarán recorridos por parte de los Cuerpos de Seguridad para dar a conocer la semaforización y hacer valer los acuerdos tomados.



Las autoridades mencionaron que cada una de las medidas es pensando en la salud y la vida, abogando a la conciencia y responsabilidad de cada uno de nosotros, es importante que en estos acuerdos no participó el ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, que tiene como centro turístico las playas de Puerto Escondido.

