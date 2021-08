Arranca campaña de vasectomías sin bisturí en el DIF de Tuxtepec; baja la participación

-En esta jornada fueron 22 hombres que se registraron para realizarse este procedimiento definitivo para una planificación familiar responsable, mientras en 2019 fueron 59.



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.- Con la participación de una veintena de varones se llevó a cabo la jornada de vasectomías sin bisturí este viernes en Tuxtepec por parte del DIF y la Jurisdicción Sanitaria 3, de los Servicios de Salud de Oaxaca.

Esta campaña se retomó este año, luego que en el no se realizó en el 2020 por motivos de la pandemia, sin embargo, la participación de hombres fue menor en comparación al 2019, cuando se sometieron a este procedimiento 59 varones.



La presidenta del DIF municipal en Tuxtepec, Juana Duran Azamar, felicitó los varones que se registraron y decidieron realizarse este método definitivo para cuidar su salud reproductiva y llevar una planificación familiar, además de ser solidarios con sus esposas que, por años, es sobre quien recae la obligación de cumplir con tratamientos para evitar embarazos.



En el arranque de la jornada, el DIF entregó reconocimientos por la participación y responsabilidad ante esta jornada de vasectomías y planificación familiar, al Jefe de la jurisdicción sanitaria No 3 de Tuxtepec, Jesús Alejandro Ramírez Figueroa; a José Carlos Antonio Espinoza, Presidente de la Asociación de Capacitación Continua de Salud y a Jorge Iván Galindo Santiago, Responsable Planificación Familiar y Anticoncepción.

