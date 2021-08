Aprueban cierre de bares y cantinas, así como suspensión de fiestas en Loma Bonita por tercera ola de Covid

–La autoridad municipal también determinó medidas para el mercado y negocios de comida, enfocadas principalmente a la reducción de su afluencia; se aplicará de esta fecha al 13 de agosto.



Yuri Sosa



Tuxtepec, Oax., 6 de agosto de 2021.- Ante el semáforo epidemiológico naranja para Oaxaca, el cabildo de Loma Bonita, en la Cuenca, aprobó el cierre total de bares y cantinas como medida para reducir los contagios de covid-19.



La autoridad también anunció el cierre de los campos deportivos, suspensión de todos los eventos y torneos; además prohíben las fiestas, clausuras, bailes, cumpleaños, bodas, 15 años, o cualquier actividad en la que se aglomeren las personas.



Los establecimientos que no cumplan con la disposición pueden ser acreedores a una multa y hasta de la clausura definitiva del local comercial.



Mientras que para los comercios de la zona del mercado municipal, piden regular la asistencia de clientes, y mantener la sana distancia de por lo menos 1.5 metro, así como aplicar los protocolos de higiene.



Para los establecimientos de comida, desde cocinas económicas hasta restaurantes, de todo tipo, deberán reducir la afluencia de comensales al 50 por ciento, mientras que el personal y repartidores mantener la protección del cubrebocas, caretas y guantes.



Se mantiene vigente la multa de 300 pesos para los ciudadanos que no porten el cubrebocas en la vía pública.

