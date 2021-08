Transportistas de Oaxaca, denuncian adeudo de 8 meses en obra del Citybus en la capital

-Dijeron que el monto es de aproximadamente un millón de pesos y durante este tiempo han si ellos los que han cubierto los gastos de combustible y comida.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El proyecto del Citybus se ha ido postergando debido a diversas circunstancias, desde la mala planeación, hasta problemas de recursos, es por esta última razón que transportistas bloquearon durante algunas horas el periférico a la altura de la esquina de Mier y Terán, ya que les adeudan ocho meses de pago.

Los transportistas que participaron en esta acción son integrantes de la Federación Internacional de Trabajadores de Oaxaca (FITO), quienes dijeron que son alrededor de 80 transportistas a los que no se les ha realizado el pago, el cual es de aproximadamente un millón de pesos, esta deuda es por el concepto de acarreo de material.

Señalaron que esta manifestación fue para pedirle al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa que intervenga en este problema, ya que durante estos ocho meses, han sido los propios transportistas quienes han corrido con los gastos de combustible y comida, asimismo dijeron que ellos han acudido con SINFRA para pedir el pago y la dependencia les dice que no tienen recursos.

El bloqueo que duró algunos minutos provocó un caos vehicular considerable en el periférico y calles aledañas, pues además del bloqueo, la circulación es lenta debido a los trabajos del Citybus que se realizan en ese lugar, finalmente los manifestantes retiraron el bloqueo esperando tener una respuesta de parte de las autoridades, sin embargo precisaron que en caso de no ser atendidos, continuarán con sus movilizaciones.

