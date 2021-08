Proyecto del nuevo Hospital de Tuxtepec arranca con compra de terreno por 20 mdp; aún sin fecha para iniciar obra

-El predio se ubica en inmediaciones de la finca San Rosendo en Tuxtepec, hasta donde acudió el gobernador Alejandro Murat , el director del INSABI, Juan Antonio Ferrer y el edil electo de Tuxtepec, Irineo Molina.

Yuri Sosa /Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.- La compra de un terreno por 20 millones de pesos, es el primer paso para el inicio del proyecto de construcción para el nuevo Hospital General de Tuxtepec, en sustitución al actual, sin embargo, no existe fecha para el arranque de la obra.

Este jueves, el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa, junto con el director general del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer, recorrieron el predio donde se construirá el nosocomio, el cual ha sido una demanda por varios años por parte del sector salud en la región de la Cuenca.

Por su parte el gobernador indicó que desafortunadamente los terrenos que anteriormente se proyectaron para la obra, no fueron aprobados por el gobierno federal, por lo que el proyecto ha tenido atrasos; pero indicó que el actual, sí cuenta con los requisitos.

En esta visita las autoridades estatales mostraron un anteproyecto de la construcción, el cual deberá ser avalado por el gobierno federal en materia de salud, así como después se fijará el monto.

El nuevo hospital está planeado para 120 camas, el doble de la capacidad actual que es de 60 camas, confirmó el director del INSABI, quien refirió que no se puede fijar un monto mientras no se tenga concretado el proyecto, mismo que debe cumplir con todo lo necesario para garantizar un buen servicio.

El nuevo hospital tendrá una superficie de construcción de 16 mil 516.76 metros cuadrados y contará con los servicios de consulta externa (ginecología y obstetricia), cirugía general, medicina interna, pediatría, traumatología y ortopedia, tocología, quirófano, servicio de transfusión, urgencias, anestesiología, hospitalización.

Mientras que la autoridad electa de Tuxtepec, a cargo de Irineo Molina Espinoza, se comprometió a adquirir un terreno adjunto para la construcción del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS ) y el Banco de Sangre.

El nuevo nosocomio pasará a manos del INSABI, como parte del nuevo modelo de salud a nivel nacional.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario