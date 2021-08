Otra vez amplían área Covid en IMSS de Tuxtepec por saturación de camas; ahora serán 36

-El virus también está afectando a niños en el municipio, pues de acuerdo a especialistas en el ámbito particular, llegan al menos cinco menores de edad de forma diaria con síntomas de Covid y positivos a la enfermedad.

Yuri Sosa

Tuxtepec, Oaxaca.- El Hospital General de Zona 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tuxtepec extenderá una vez más el área Covid, en medio de la tercera ola de contagios, con la habilitación de 36 camas en total.

Fuentes médicas al interior del hospital confirmaron que, en reunión de Gobernación, la institución determinó la ampliación de la unidad ante el crecimiento del número de pacientes que requieren de atención hospitalaria.

En el transcurso de las últimas semanas, desde el inicio de la tercera ola de contagios, el IMSS ha incrementado de forma drástica la cantidad de camas para pacientes Covid; de 10 camas pasó a 16, en una primera fase, y después a 22 camas hasta este miércoles, de las que se tenían ocupadas 20, por lo que fue necesario habilitar más, para alcanzar 36.

En esta ocasión las atenciones en otras áreas de hospitalización continuarán, para no dejar a la población en general desamparada, principalmente a las mujeres embarazadas.

Actualmente son cerca de 70 consultas diarias que se realizan en el IMSS por pacientes sospechosos de Covid, más otras 20 o 25 que al presentar síntomas mayores las personas acuden por atención de mayor evaluación.

