Messi se va del Barcelona

Con información de MARCA

Leo Messi no volverá a jugar un partido con la camiseta del Fútbol Club Barcelona. A pesar de todos los esfuerzos hechos por parte del club, no se ha podido alcanzar un acuerdo para hacer viable la continuidad del argentino en la entidad catalana.

Aunque ayer todo indicaba que la inyección de dinero aportada por el fondo de inversión CVC, serviría para arreglar la situación económica del club, no ha sido así. Al parecer, la imposibilidad de hacer compatible el aceptar el dinero de CVC con seguir adelante con la Superliga ha sido lo que ha hecho saltar la operación por los aires.

El Barça ha anunciado de manera oficial que Messi no podrá seguir en la entidad azulgrana y lo achaca a la normativa de LaLiga.

“A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española).

Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club.

El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional.”

