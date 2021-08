Luego de 3 semanas, regresan boleros al zócalo de la capital

-Durante estos días los aseadores de calzado tuvieron bajas en sus ingresos.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Este jueves regresaron al zócalo capitalino 15 aseadores de calzado, quienes habían sido sacados de ese espacio hace aproximadamente 3 semanas, sin previo aviso y a pesar de que han pagado sus permisos al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.

Son alrededor de 70 lustradores de calzado los que laboraban en el zócalo de la ciudad de Oaxaca y en la Alameda de León, todos ellos fueron desalojados desde el pasado 15 de julio cuando el gobierno de Oswaldo García Jarquín, decidió retirar de esos espacios a los comerciantes ambulantes.

Durante todo este tiempo los aseadores de calzado se instalaron en calles cercanas al zócalo, situación que provocó que sus ingresos disminuyeran de manera considerable, afectando la economía de las personas que se dedican a esta labor, es importante mencionar que estas personas trabajaban en el zócalo desde el año 1999.

Asimismo a pesar de que García Jarquín dijo que el ayuntamiento no había aprobado el permiso para la grabación de una película en el centro histórico y que al no contar con el permiso, no se les permitiría grabar, sin embargo esto no sucedió, quedando evidenciado que el retirar a los ambulantes del zócalo pudo haber sido con ese fin.

