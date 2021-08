INSABI destinó a Oaxaca 690 médicos para atención Covid; pero desabasto continúa

-A pesar de eso, el personal de salud ha denunciado la falta de personal, como en Tuxtepec, donde siguen a la espera de apoyo y de lo cual el director de INSABI, dijo que desconocía de la situación.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Para enfrentar la pandemia de Covid-19 el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) envió a Oaxaca 690 médicos y enfermeras, indicó el director general del instituto, Juan Antonio Ferrer en su visita a Tuxtepec, en la región de la Cuenca.

Sin embargo, hasta ahora el personal médico ha sido insuficiente y en otros aún no ha llegado, de acuerdo a las denuncias públicas del sector salud en la entidad.

Para el INSABI, la contingencia de Covid se atiende de forma responsable por medio de los Servicios de Salud de Oaxaca, aunque la quejas por falta de insumos continúan a más de un año de iniciada la pandemia.

Como en el caso del municipio de Tuxtepec, donde constantemente el Hospital General ha mostrado su inconformidad ante la falta de personal y por ello, han realizado paros laborales constantes, situación de la cual el funcionario federal dijo desconocer.

El director del INSABI visitó Tuxtepec para la supervisión del terreno donde se construirá el nuevo hospital General, en sustitución al actual, donde en entrevista reconoció la importancia de contar con una buena infraestructura hospitalaria, pero también señaló que es aún más importante el apoyo de los médicos.

Juan Ferrer, agregó que el presidente Andrés Manuel tienen el compromiso de rehabilitar 30 centros de salud y 20 hospitales abandonados en el estado de Oaxaca.

Finalmente, dijo que aunque no hay fecha para el inicio de la construcción del nuevo hospital en Tuxtepec, ya se dio el primer paso que es la compra del terreno, posteriormente trabajarán a marchas forzadas para que al inicio del 2022 ya se comiencen los trabajos de construcción.

