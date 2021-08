DIF Estatal Oaxaca lleva servicios médicos gratuitos a la Sierra Sur

Comunicado

San José Lachiguiri, Oax. 04 de agosto del 2021.- Paso a paso seguimos forjando mejores condiciones de vida para las y los oaxaqueños que más lo necesitan, por ello, el Sistema DIF Oaxaca, a través de las unidades móviles recorren las ocho regiones con un único objetivo: atender, velar y proteger la salud de todas y todos.

Así lo señaló Ulises Gutiérrez Padilla, director de Servicios Itinerantes, al destacar que, a pesar de la pandemia, este organismo asistencial no para, mantiene su recorrido y apoyo a la población.

“En todos los lugares que hemos visitado las y los beneficiarios nos han recibido muy bien; hoy en día la gente tiene más consciencia, porque utiliza más los servicios de las unidades móviles y eso, sinceramente, es gratificante”, destacó el director de esta área.

Asimismo, compartió el mensaje por parte de la presidenta honoraria Ivette Morán de Murat y del director Christian Holm Rodríguez, en el que resaltó la utilización de los servicios médicos gratuitos. “Acérquense a las unidades móviles, son totalmente gratuitos, y sobre todo, están diseñados para cubrir las necesidades básicas de salud”, indicó.

Doña Isabel Luis, de 59 años de edad, resaltó que los servicios brindados por las unidades móviles son buenos, ya que las y los habitantes de su municipio son de escasos recursos, por lo que esta visita es de gran ayuda para su economía familiar.

“Muchas gracias por los apoyos Gobernador Alejandro Murat y señora Ivette de Murat, es muy importante para nuestra comunidad contar con dichos servicios. Agradecemos al personal porque sin ellas y ellos esto no sería posible”, puntualizó.

Isabel Vázquez, beneficiaria de los servicios médicos, expresó que el personal de esta brigada la trató muy bien, “te reciben amables, te explican todo muy bien, las unidades móviles son una buena oportunidad para su comunidad”, debido a que la distancia entre su municipio y el punto más cercano donde se brindan este tipo de servicios, es lejana.

“Ojalá que esta visita no sea la primera y última, porque en la comunidad necesitamos de este tipo de apoyos. Gracias a ello nuestra economía se ve protegida”, finalizó.

En esta jornada de salud, se brindaron servicios médicos de odontología, ginecología, medicina general y la unidad de prevención infecciosa para la esterilización de perros y gatos, beneficiando a más de 200 personas.

DIF Estatal Oaxaca reitera su compromiso con las y los oaxaqueños, no están solos.

Crear, Construir, Crecer.

