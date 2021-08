Demanda Congreso de Oaxaca, reforzar concientización sobre la importancia de la vacuna anticovid

San Raymundo Jalpan, Oax. 4 de agosto de 2021.- El Parlamento oaxaqueño pidió a las autoridades municipales y educativas, reforzar las medidas de difusión e información respecto a la importancia de la vacunación contra la Covid-19, ante la posibilidad del regreso a clases presenciales en la entidad.

Con un exhorto dirigido a los 570 ayuntamientos, a sus autoridades auxiliares, así como los consejos de participación social o comités de las instituciones de educación básica, media superior o superior, se solicitó respaldar los trabajos de información y concientización hacia los padres de familia sobre la importancia de vacunarse contra el coronavirus, así como las medidas que se adopten para el regreso a clases seguro de la niñez y juventud oaxaqueña.

Para la Diputación Local, es de suma importancia crear conciencia ciudadana sobre la importancia de aceptar la aplicación del biológico, para disminuir el número de casos de Covid -19 durante está tercera ola de contagios.

Actualmente, Oaxaca es uno de los Estados que muestra un aumento acelerado de contagios, principalmente porque hay personas que, por falta de información, interés o acceso a la plataforma digital para el registro, no han recibido la vacuna.

El punto de acuerdo fue impulsado por la diputada Delfina Guzmán Díaz, y aprobado como de urgente y Obvia Resolución por los y las congresistas de la LXIV Legislatura Local.

