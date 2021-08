Brinda IEEPO atención de trámites y servicios educativos mediante citas programadas

-Como lo instruyó el director Francisco Ángel Villarreal, en la prioridad del cuidado de la salud se fortalecen los protocolos sanitarios en las oficinas y áreas del Instituto

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 de agosto de 2021.- Como medida preventiva y para el cuidado de la salud y la vida en este periodo de contingencia sanitaria, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), continúa con la atención de trámites administrativos y diferentes solicitudes de usuarios, a través de citas programadas, privilegiando el uso de herramientas tecnológicas.

En atención a las instrucciones del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa y del director general, Francisco Ángel Villareal, se han fortalecido las estrategias que permitan dar respuestas oportunas y ágiles a las peticiones y gestiones de docentes, padres de familia, estudiantes y sociedad en general.

De esta manera, en lo que corresponde a los servicios que proporciona el Departamento de Registros y Controles, dependiente de la Dirección Administrativa del IEEPO, se brinda la atención por medio de correos electrónicos, a los cuales las y los usuarios pueden dirigirse y corresponden a los siguientes:

Para hojas de servicio (hoja abierta, de cierre, comprobación de servicios, defunción, entre otros), [email protected]; Avisos afiliatorios del ISSSTE (altas, bajas, oficios aclaratorios), [email protected]; FORTE, [email protected]; Postmortem (aviso de defunción del trabajador y pagos de Marcha), [email protected]; credencialización, [email protected].

Archivo General (solicitud de algún documento del expediente), [email protected]; Estímulos por años de servicio, [email protected]; Solicitud de licencias prejubilatorias y jubilaciones, [email protected].

En todos los casos, es importante anexar un número telefónico donde se localice al interesado, ya que una vez que se dé trámite al documento solicitado, se le agendará una cita para que acuda a recogerlo. El IEEPO pone a disposición el número celular 951 360 81 25 donde la comunidad docente y ciudadanía que requiera de orientación o de mayor información sobre estos servicios recibirá apoyo.

Sobre los protocolos sanitarios, el jefe del Departamento de Protección y Emergencia Escolar, José de Jesús Nuñez Grijalva, señaló que con apego a las indicaciones del Director General del IEEPO y del Consejo Estatal para la Prevención de la Salud, desde el inicio de la contingencia sanitaria se establecieron los filtros y medidas sanitarias en las diferentes oficinas y áreas del Instituto.

Mencionó que los cuatro aspectos básicos del protocolo de seguridad son: la toma de temperatura, el uso correcto del cubrebocas, el lavado de manos o aplicación de gel antibacterial y la sana distancia, lo que aunado a la entrega de equipo de protección al personal de oficinas administrativas con actividades esenciales permite continuar con las labores con seguridad.

De requerir mayor orientación sobre otros asuntos en el ámbito del sector educativo, docentes, autoridades municipales, padres de familia, alumnos y usuarios en general, se puede dirigir al servicio de chat en línea, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas, en la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo o a la línea telefónica 800-433-76-15.

