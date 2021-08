Autoridades de la Mixteca tomaron caseta de Huitzo, para exigir reparación de carreteras y puentes

-Luego de algunos minutos retiraron el bloqueo, la caseta se encuentra libre.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La mañana de este jueves la Unión De Pueblos por la Transformación de Oaxaca, representadas por autoridades municipales y agrarias, tomaron la caseta de Huitzo para exigir al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal que se reparen las carreteras y puentes vehiculares de la región mixteca que se encuentran en malas condiciones.

Las autoridades son de los distritos de Huajuapan de León, Putla Villa de Guerrero, Teposcolula, Santiago Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Santiago Jamiltepec, ellos afirman que para realizar este protesta se tomaron las medidas de salud para disminuir el riesgo de contagio de sus pobladores.

Señalaron que en la Universidad del Bienestar que se ubica en Concepción del Progreso, es urgente la construcción de un puente, al igual que en la comunidad de San Pedro Siniyuvi, en dónde hace aproximadamente un mes se encuentra incomunicada por el colapsamiento de un puente.

Los tramos carreteros que requieren rehabilitación son la ruta desviación de Yucudaa- Pinotepa Nacional, desviación de Chicahuaxtla – Yucunicoco – Santiago naranjas, desviación Santa María Zacatepec- San José Las flores Mesones Hidalgo, desviación amate Colorado- Zaragoza Itundujia- Buena Vista Santiago Ixtayutla.

También requieren atención los tramos desviación a Tlaxiaco- San Martin Huamelulpan- Totonondoo Llano San Vicente – Mexicalcingo- Miramar- Yosotato – Yucuhiti, desviación Ocotitos- Asunción Atoyaquillo, desviacion Yucudaa- Huajuapan de Leon y Carrizal Juxtlahuaca- Huajuapan de León.

Luego de algunos minutos, los manifestantes se retiraron, por lo que en este momento el tramo de la super carretera Oaxaca-Cuacnopalan se encuentra libre y las casetas están funcionando de manera normal.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario