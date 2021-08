Si me comprueban posesión de camioneta de lujo, renuncio como Diputado: Fredie Delfín

-Negó los señalamientos de que haya comprado una camioneta de lujo.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Local y Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Oaxaca Fredie Delfín Avendaño, negó los señalamientos que han hecho algunos medios de comunicación, en dónde lo acusan de haber comprado una camioneta de lujo.

Y es que en las redes sociales empezó a circular una imagen de una camioneta gris marca Mercedez Benz, que supuestamente es propiedad del Presidente de la JUCOPO, sin embargo en ninguna de las imágenes se ve al legislador oriundo de Valle Nacional subir o bajar de la camioneta o estar sentado en asiento del copiloto o conduciéndola.

Delfín Avendaño publicó en su cuenta oficial de twitter los siguiente, desmintiendo las acusaciones en su contra: “Ante los diversos señalamientos por la supuesta camioneta de lujo que me atribuyen, les respondo un rotundo NO. Es más, si se demuestra que es mía, renuncio como Diputado”.

