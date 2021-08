Rechazados de la UABJO denuncian venta de espacios de parte de catedráticos y porros

-Señalaron que cobran hasta 80 mil pesos los espacios

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles integrantes del Movimiento de rechazados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), denunciaron la venta de espacios en la máxima casa de estudios del estado de Oaxaca, por parte de catedráticos y al menos ocho organizaciones estudiantiles.

Uno de los integrantes del movimiento mencionó que este miércoles se daría una reunión entre catedráticos, administrativos y organizaciones estudiantiles para negociar los espacios, asimismo indicaron que este es el modo en que operan para otorgar los espacios en la máxima casa de estudios.

Señalaron que con esta práctica se dejaron fuera a más de siete mil aspirantes que presentaron el examen de admisión, incluyendo a quienes aprobaron la evaluación, incluso dieron a conocer que los espacios los “venden” hasta en 80 mil pesos por estudiante, lo cual se convierte en un “negocio” para quienes realizan esta práctica.

En conferencia de prensa pidieron una vez más que se amplíe la matrícula estudiantil, la reducción de la cuota y que este concepto sea condonado para los integrantes del Movimiento de Rechazados, así como el que se den becas a estos aspirantes.

Por todo esto mencionaron que tendrán pláticas con la rectoría de la universidad para que se amplíe la matrícula, dijeron que en caso de que no haya una respuesta a sus peticiones, van a continuar con sus manifestaciones.

