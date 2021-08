Por tercer ola de covid en Tuxtepec, padres deben ser más responsables y evitar salidas de hijos a antros: Jefatura de Salud

-Debido a que no se aplicarán cierres a establecimientos, ni suspensión de actividades, la autoridad pide mayor conciencia social

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante los 50 casos de covid-19 registrados este martes en el municipio de Tuxtepec, la jefatura de Salud a cargo del Doctor Abel Jiménez Gómez pidió a la ciudadanía actuar con mayor responsabilidad en esta tercera ola y prevenir al extremo, las concentraciones masivas para evitar más contagios.

Pese a las sugerencias de algunos sectores sociales que exigen el cierre de los antros y bares de la ciudad, asegurando que es en esos lugares donde existe el contagio, señaló el titular de esta Jefatura que no se puede afectar aun más la economía local por actos irresponsables de ciudadanos, que asisten a esos lugares.

Dijo que es momento de que que los padres tomen el control de sus hijos, para evitar que se expongan al asistir a esos lugares, pues añadió que debe de existir responsabilidad familiar para evitar que los hijos no lleven el virus a casa.

Así mismo, explicó que el Gobierno Municipal, le apuesta a la economía que en los últimos meses ha sido golpeado por esta pandemia, sin embargo comentó que estos centros nocturnos como antros y bares, deben de contribuir a esta necesidad, con recibir solo el 30% de su capacidad y contando con todas las medidas sanitarias para que los que asisten a estos lugares, lo hagan con la mayor medida preventiva y no ser parte de una estadística que va en aumento.

También indicó que las próximas 2 semanas serán cruciales para Tuxtepec, buscando lograr romper la cadena de contagio o pasar a semáforo rojo, donde se tendría que extremar medidas para cuidar la salud de los Tuxtepecanos, mientras tanto pide a la ciudadanía protegerse al máximo para no llegar hasta esos extremos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario