Paso Nuevo La Hamaca, primer comunidad de Valle Nacional, en endurecer medidas por tercera ola de covid

-Pide el centro de salud cancelación de todo tipo de eventos masivos, cierre de bares y hasta toque de queda, para hacer frente a la pandemia.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Luego de detectarse casos sospechosos de covid-19 en el municipio de Valle Nacional, en la comunidad de Paso Nuevo La Hamaca, la autoridad de Salud a cargo del doctor Carlos Reyes Martínez notificó a las autoridades auxiliares endurecer las medidas sanitarias para no exponer al resto de la población, petición que ya fue aprobada.

Así mismo, informó en su oficio que las medidas se deben tomar con seriedad para evitar arriesgar a los pobladores y suspender todo tipo de actividades, en donde se concentren gran cantidad de personas como eventos deportivos, sociales, celebraciones y todo tipo de actos donde pueda haber concentración masiva.

Dicho oficio llegó a las manos de la agencia de policía a cargo del Agente Gil Martínez Jarquín, para posteriormente ser distribuido en diferentes puntos de la población para el conocimiento de la ciudadanía buscando que se respeten estas indicaciones y asegurar, la salud de los pobladores sobre todo de los más vulnerables.

Otras de las restricciones que exige salubridad, es el cierre inmediato de los bares y que los comercios cierren hasta las 6 de la tarde y establecer un toque de queda, así también como sancionar a quien no use el cubrebocas correctamente, pues detalló que es una medida para prevenir que existan más casos y no ser parte de las estadísticas de lo que ha sucedido en la región.

Así mismo explicó Martínez Jarquin, que la mejor opción y la más segura, es mantenerse en sus hogares y guardar el distanciamiento social hasta que pase la contingencia, al igual que mantener la higiene en todo momento, como el lavado constante de manos para deshacerse de cualquier contagio.

Por último, pidió a la población que se respete la investidura de sus autoridades, así también pidió que sean conscientes y respeten estas medidas ya que de lo contrario, habría situaciones que lamentar.

Cabe mencionar que Paso Nuevo la Hamaca, se encuentra a un costado de San Cristobal La Vega, comunidad que fue devastada por la pandemia hace un año, dejando tristeza y dolor a muchas familias de ese lugar.

