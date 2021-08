Inicia en Oaxaca, Campaña de Registros de Nacimiento a niños y niñas; desde recién nacidos hasta 6 años

-Serán 23 municipios del estado con sus agencias, a los que llegarán las brigadas

Daniel Avendaño

Oaxaca, Oaxaca.- La Dirección General del Registro Civil de Oaxaca, anunció que este mes de agosto se dio inicio a la “Campaña de Registros de Nacimiento gratuitos” para niños recién nacidos y hasta los 6 años de edad en las ocho regiones del estado, esto con el objetivo de abatir el rezago que existe derivado de la pandemia por covid-19.

Serán 23 municipios con sus agencias a los que llegarán las brigadas y que darán el servicio a todas las familias a partir de las 9 de la mañana, siguiendo las medidas preventivas para evitar contagios de covid-19.

El 4 de agosto llegaron las brigadas a San Felipe del Agua y San Juan Chapultepec, para el 5 de agosto las brigadas llegarán a Trinidad de Viguera y Candiani, el viernes 6 las brigadas estarán en las agencias de Cinco Señores y Dolores, para el sábado 7 estarán en Guadalupe Victona y Montoya, el lunes 9 arribaran a Santa Rosa Parzacola y San Lus Beltrán; y el martes 10 en San Martin Mexicapam y Oaxaca de Juárez.

Los requisitos que deben presentar los padres de familia para el registro son:

• Presentación de la niña o niño

• Presentación con identificación oficial vigente del padre, madre, ambos o persona distinta

A) En el caso de parejas casadas, deberán presentar el acta de matrimonio

B) En padres solteros: actas de nacimiento.

• Certificado de nacimiento (SSO, IMSS, ISSSTE o clínica particular).

• Dos testigos mayores de 18 años con identificación oficial: (credencial de elector; o cédula profesional; o cartilla de servicio militar; o pasaporte).

En el caso de padres menores de 18 años, deberán acompañarse de sus padres o de quien ejerza la patria protestad; y deberán presentar:

• Acta de matrimonio de los padres (en parejas casadas).

• Acta de nacimiento de ambos padres (en padres solteros).

• Acta de nacimiento del padre, madre o ambos menores de edad.

Para consultar las fechas semanales, de la llegada de las brigadas a los municipios beneficiados o cambios en las mismas dependiendo del semáforo epidemiológico, pueden acceder a la página web del Registro Civil www.oaxaca.gob.mx/civil.

