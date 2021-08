Habitantes de San Jerónimo Sosola continúan exigiendo auditoria al edil

-Lo denuncian de desviar utilizar recursos públicos para fines personales.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Por segundo día consecutivo, habitantes y autoridades comunales de diversas agencias de San Jerónimo Sosola, se manifestaron en las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para exigir que se realice una auditoría al Presidente Municipal Elí Martínez López, ya que lo señalan de utilizar recursos públicos para fines personales.

Durante su manifestación, bloquearon un carril de la avenida Heroico Colegio Militar, esto como medida de presión ya que piden que se pavimente el camino que comunica a la comunidad de Minas Llano Grande con la cabecera municipal, este proyecto dijeron forma parte del programa de pavimentación a las cabeceras municipales.

Los manifestantes han dicho en reiteradas ocasiones que el proyecto que reconoce la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la que ellos quieren que se pavimente, sin embargo el Presidente Municipal quiere que se pavimente otro camino, lo cual ha provocado molestia en los habitantes.

En una reunión que tuvieron los manifestantes con funcionarios del INPI, se llegó al acuerdo de detener los trabajos que actualmente construye el edil, no obstante este acuerdo no fue cumplido, motivo por el cual decidieron manifestarse de nueva cuenta, es por ello que piden una audiencia con el Director Nacional del INPI Adelfo Regino para que se respete el proyecto original.

