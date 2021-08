Guardia Nacional decomisa 400 cartuchos útiles, escondidos entre panes y tlayudas en Oaxaca

-El aseguramiento se hizo durante la inspección de una unidad de transporte público en San Pablo Huitzo.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Guardia Nacional informó por medio de su cuenta de twitter que aseguraron 400 cartuchos útiles que iban ocultos en panes artesanales y tlayudas, el aseguramiento se dio durante la inspección que hicieron a una unidad del transporte público en San Pablo Huitzo.

Este fue el twitt que publicó la Guardia Nacional: “Como resultado de trabajos de seguridad y vigilancia que realizamos en carreteras federales, en una inspección a una unidad de transporte público en San Pablo Huitzo #Oaxaca, detectamos alrededor de 400 cartuchos útiles ocultos entre panes artesanales y tlayudas. #JusticiaYPaz”.

Incluso la corporación publicó un video en el que se muestra cómo venían ocultos los cartuchos, los panes artesanales y las tlayudas venían en varias cajas de cartón, lo que se aseguró fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que el delito de tráfico de armas y municiones es considerado como federal, hasta el momento no se ha dado a conocer si hubo algún detenido por este hecho.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario