El jaguar fue envenenado en Ozolotepec, no en San Mateo Piñas: Edil

-Señalan que el responsable de este hecho se encuentra detenido en San Marcial Ozolotepec.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Autoridades del municipio de San Mateo Piñas, dieron a conocer que la muerte del jaguar por envenenamiento que circuló en redes sociales ocurrió en el municipio de San Marcial Ozolotepec y que el responsable de ello es un habitante de esa municipalidad, así lo dio a conocer el edil de San Mateo Piñas Tomás Victorio García García.

En conferencia de prensa ofrecida en la capital oaxaqueña, dieron a conocer que el responsable de este hecho se encuentra detenido en San Marcial Ozolotepec, asimismo indicó que el felino atacó a un burro propiedad del detenido, quien colocó veneno en los restos del animal, mismos que comió el jaguar provocándole la muerte.

Es importante mencionar que el jaguar está en peligro de extinción, es por ello que el síndico de San Mateo Piñas Alejo Ramírez Santos, comentó que en su municipio está prohibida la caza furtiva de esa especie, asimismo indicó que tienen la encomienda de proteger la flora endémica, toda vez que buscan que se cree una reserva natural en el municipio.

Y es que tienen conocimiento que en Huatulco se busca construir un santuario para el jaguar, es por ello que tienen la intención de crear una reserva, ya que San Mateo Piñas cuenta con los espacios, el clima y las especies para que este proyecto se pueda concretar y así proteger a la flora y fauna de la zona.

Otro dato que revelaron las autoridades, es que no es la primera ocasión que se da un ataque de parte de un felino, por lo que cuando esto ocurre dan aviso a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para que se determine qué especie de felino es el que comete el ataque y se haga lo necesario para que este tipo de incidentes no se repitan.

Asimismo mencionaron que lo que se busca es evitar que se llegue a dar un ataque a algún poblador o a un menor de edad, además dieron a conocer que para evitar que los pobladores tomen represalias contra los felinos, buscan con la SEMARNAT y la PROFEPA que se indemnice a los campesinos afectados.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario