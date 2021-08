Continúa selección de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana de Combate a la Corrupción

Comunicado

San Raymundo Jalpan. 4 de agosto de 2021. Integrantes de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, sesionaron de manera extraordinaria en seguimiento a los trabajos de elección de los y las consejeras que conformarán el órgano anticorrupción en el Estado.

En plenaria, Comisionados y Comisionadas verificaron el cumplimiento de los requisitos de los ciudadanos y ciudadanas que atendieron la convocatoria para ser integrantes del Consejo de Participación Ciudadana.

La Comisión acordó en pleno requerir a 22 personas postulantes, las cuales contarán con 48 horas para cumplir con el requerimiento y así concluir la valoración de su registro.

En la siguiente liga aparecen los nombres de las personas aspirantes que deberán atender los requerimientos: https://www.comisionseleccioncpcoaxaca.com/transparencia

También, este organismo ciudadano estableció que seis registros incumplieron con los requisitos mínimos o no acreditaron la validez de los documentos presentados, por lo que fueron excluidos para avanzar a la siguiente etapa.

La sesión de la Comisión contó con la presencia de Luz Alejandra Hernández Rojas, Leticia Castellanos Martínez, Fermín Rodrigo Arroyo, Abigail Castellanos García, María Soledad Santiago Carrasco, Hugo Hipólito Lazo, Erick Gómez Ramírez, Juan Carlos Chávez Martínez y Cecilia Liliana Calderón Gómez, integrantes del organismo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario