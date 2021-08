Becarios de Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el Medio Indígena, continúan profesionalización

-Las y los becarios de este modelo educativo impulsado por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal se encuentran inscritos en las diferentes sedes de la UPN

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de agosto de 2021.- Las y los más de 400 jóvenes hablantes de lenguas originarias y sus variantes dialectales, que forman parte de la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el Medio Indígena (ENIDMI), modelo educativo único en el país impulsado por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, continúan con su proceso de profesionalización, en las diferentes sedes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Seleccionados por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que dirige Francisco Ángel Villarreal, el magisterio, padres, madres de familia y autoridades municipales, en una primera fase, en el ciclo escolar 2019-2020, atendieron a 26 mil 450 niñas y niños de 318 comunidades de diferentes regiones y en este año lectivo siguen brindando sus servicios en el modelo a distancia, con visitas a las y los estudiantes, cuadernillos y otras opciones.

Al respecto, el titular de la Unidad de Educación Indígena del IEEPO, Omar Lara Juárez, indicó que la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el Medio Indígena además de fortalecer y revitalizar las lenguas originarias y sus variantes, permite que las y los jóvenes que participan en ella mantengan su arraigo y contribuyan a la preservación de la cultura y tradiciones de sus pueblos.

Mencionó que actualmente como parte de su proceso de profesionalización, se encuentran realizando estudios profesionales de licenciatura en Educación Preescolar y Educación Primaria para el Medio Indígena (LEPEPMI´90), en sedes de la Universidad Pedagógica Nacional, de Oaxaca, Tuxtepec y Ciudad Ixtepec y con ello fortalecer sus competencias en la docencia.

Como parte del apoyo mensual que reciben por impartir los niveles de educación inicial, preescolar y primaria, el IEEPO realizó el pago de las becas correspondientes, con las medidas y protocolos sanitarias establecidos para el cuidado de la salud y la vida.

Los recursos son resultado de los acuerdos respetuosos que establecieron el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, mediante el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y el magisterio, para la formación de futuros maestros y maestras en comunidades alejadas de la entidad.

