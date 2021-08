Santiago Choapam pide ayuda urgente por aumento de contagios de Covid

-Apenas el 31 de julio falleció el edil tras complicaciones de Covid, esta es la segunda ocasión que se da un contagio masivo en la población



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El Alcalde de la cabecera municipal de Santiago Choapam Luis Fabian Sánchez Silva, solicitó de manera urgente al titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) Juan Carlos Márquez Heine, que se brinde atención médica, medicamentos, sanitización de calles y espacios públicos, ya que denuncian que hay un brote fuerte de contagios de Covid en esa población del norte de la entidad.



Asimismo la médico encargada de la Unidad de Medicina Rural (UMR) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esa localidad, pidió a la institución que les envíen medicamentos como paracetamol, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, ácido ascórbico, tanques de oxigeno, una ambulancia en buenas condiciones con gasolina y chofer, así como equipo de protección para el personal médico y de enfermería.



Es importante recordar que en enero de este año en Santiago Choapam se presentó un brote luego de la celebración de un baile masivo como parte de las fiestas patronales de la comunidad de San Juan del Río, fue el propio edil quien dio a conocer sobre el baile y los contagios masivos al demandar ayuda al gobierno del estado y federal para atender la salud de los pobladores.

