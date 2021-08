Organizaciones de Oaxaca inician huelga de hambre, exigen justicia por diversos delitos

-Piden que se instale una mesa de trabajo con el Gobernador y con el Fiscal General del estado.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Este martes integrantes de varias organizaciones sociales adheridas al Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de junio, iniciaron una huelga de hambre, así lo dieron a conocer en una conferencia de prensa que ofrecieron en la Alameda de León, sitio en dónde permanecerán hasta que las autoridades atiendan sus demandas.

Entre las exigencias se encuentran el esclarecimiento de los asesinatos de militantes de organizaciones como el Frente Popular Revolucionario (FPR), la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), del Frente Amplio de Lucha Popular (FALP) y del Frente Indígena de los Pueblos Olvidados de Oaxaca (FIPOO).

Otra de las denuncias que tienen es que se sancione a los responsables de la masacre ocurrida el 21 de junio de 2020 en la agencia de Huazantlán del Río, perteneciente al municipio de San Mateo del Mar en la región del Istmo de Tehuantepec, en dónde además el pasado 27 de junio se reeligió a José Luis Chávez Salinas como agente de la comunidad, quien es señalado de ser el autor intelectual de la masacre.

Ante la falta de respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), estas organizaciones piden que se instale una mesa de trabajo, en la que esté presente el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, ya que señalan muchos de estos crímenes, fueron porque se han criminalizado las protestas sociales.

Asimismo pidieron al Fiscal General Arturo Peimbert Calvo que instale una mesa de trabajo, en la que se analicen cada una de las carpetas de investigación, incluyendo aquellas que no han sido judicializadas, finalmente dieron a conocer que el próximo 9 de junio partirán de la capital oaxaqueña en una caravana a la Ciudad de México y el 24 de agosto realizarán una “acción global” por el primer aniversario del asesinato de Tomás Martínez Pinacho.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario