Oaxaca se mantiene en fase de riesgo alto por COVID-19

-La incidencia de coronavirus se ubica por encima de los dos mil casos activos.

-Este lunes se reportaron 89 nuevos contagios en 27 municipios, hay 40 nuevos pacientes hospitalizados.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 02 de agosto de 2021.- Oaxaca vive uno de los momentos más críticos desde que inició la crisis sanitaria, tan solo en el mes de julio, la pandemia sumó seis mil 686 casos y 192 decesos, con lo que, la entidad entra al mes de agosto superando el umbral de los 55 mil 400 contagios, en una jornada en la que además se han registrado más de 4 mil muertes y 8 mil 639 hospitalizaciones.

Cifras que dan muestra de la gravedad pandémica reinante y la necesidad de que la población tome conciencia y aborde de manera inmediata las medidas sanitarias, con el fin de cuidar la salud y vida de las familias oaxaqueñas, así como de la economía del estado.

La dependencia indicó que el alarmante repunte de la COVID-19 en el territorio oaxaqueño, continúa para este mes de agosto de forma ascendente al reportar este lunes 89 nuevos contagios en 27 municipios, de manera que, la incidencia acumulada se sitúa en los 55 mil 456 casos, frente a las 4 mil 167 defunciones, 10 más que el día de ayer.

Los mayores incrementos de contagios, principalmente se registran en cuatro ayuntamientos, en primer lugar, se encuentra San Juan Bautista Tuxtepec con 23 casos, seguido de Santa María Huatulco con 19 notificaciones, Oaxaca de Juárez y Salina Cruz con 18 cada uno.

Según los últimos datos oficiales, actualmente 286 personas se encuentran hospitalizadas a causa del SARS-CoV-2, con 40 nuevos ingresos para este 02 de agosto, por lo que, la institución advirtió del peligro de que se sobrepase la capacidad hospitalaria, si no se actúa de manera contundente para frenar la incidencia, ya que el día de hoy, la red médica reportó el 68.6% de saturación, con 15 nosocomios a su máxima capacidad para la atención de la pandemia.

En este sentido, la dependencia recordó que en la entidad circulan 13 variantes de la COVID-19, las cuales tiene la misma forma de transmisibilidad; sin embargo, el linaje Delta es la de mayor preocupación epidemiológica, debido a que se propaga mucho más fácilmente de persona a persona, aumentando las infecciones y hospitalizaciones.

De ahí, que la cifra de pacientes que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, se encuentra en 2 mil 189 casos, 208 menos que el corte del día de ayer domingo, de los cuales, 820 son residentes de Valles Centrales, 465 del Istmo, 406 de la Costa, 257 de Tuxtepec, 192 de la Mixteca y 49 de la Sierra, a quienes la institución exhortó a mantener las medidas sanitarias dentro de los hogares, así como no tener interacción social, hasta ser dados de alta médica, con el objetivo de cortar la transmisión de la enfermedad.

Detalló que a la fecha se contabilizaron 97 mil 211 notificaciones, de las cuales, 5 mil 735 están como sospechosos, 36 mil 20 se descartaron, y hay un global de 49 mil 100 personas recuperadas.

En este sentido, describió que del total de casos positivos acumulados, 35 mil 172 corresponden a Valles Centrales, zona que también registra mil 951 defunciones, 6 mil 578 confirmados y 868 decesos en el Istmo, 3 mil 522 acumulados y 362 fallecimientos en Tuxtepec, 3 mil 819 casos y 340 muertes en la Costa, 4 mil 473 pacientes y 417 decesos en la Mixteca, mil 892 casos y 229 muertes en la Sierra.

Con respecto a los Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación (ESAVI), con corte al 02 de agosto, tanto de la farmacéutica Pfizer- BioNTech, AstraZeneca, SINOVAC y CANSINO, se han reportado un total de 948 casos, de los cuales, 21 fueron graves.

Finalmente, la institución hace un llamado urgente a la solidaridad ciudadana para hacer frente al repunte de la pandemia en el estado y actuar con responsabilidad, para evitar que más personas sean hospitalizadas o pierdan la vida a causa del virus, que se previene al utilizar de manera correcta el cubrebocas, aplicando la sana distancia y al no acudir a lugares de alta concentración de personas y poco ventilados.

