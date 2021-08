Lleva Murat un 70% de cumplimiento con la deuda de 3,500 mdp, contraída con el estado

–La titular de la Comisión de Vigilancia de la deuda Pública dijo que se han coordinado con la SHCP, para crear micro sitios para vigilar que los recursos se apliquen de manera transparente.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- La Diputada Local del Distrito 09 y Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Deuda Pública Griselda Sosa Vásquez, informó que el Gobierno de Alejandro Murat lleva hasta el momento el 70% comprobado de la deuda contraída con el Estado, de 3,500 millones de pesos para obras prioritarias y de contingencia.

Dijo que a través de la conformación de micro sitios se han encargado de vigilar que el Ejecutivo Estatal se encargue de aplicar todos esos recursos en proyectos que son de suma importancia para Oaxaca, por lo que dijo que en conjunto con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se encargan de vigilar que este recurso se maneje con eficacia y transparencia, para lo que fue aprobado.

Cabe señalar que en el 2019 La XLIV Legislatura aprobó el decreto denominado “Decreto 809” donde se le otorgaba a Alejandro Murat Hinojosa un préstamo millonario para proyectos de inversión pública, por lo que añadió que están siendo vigilantes de que el Gobierno Estatal, cumpla con estos compromisos en tiempo y forma.

A unos meses de que termine su cargo en el Congreso Local, la oriunda de San Juan Evangelista Analco, resaltó que por otro lado se busca defender el proyecto de la Cuarta Transformación en su Distrito y comentó que muy a pesar de sus detractores, la Sierra Juárez continúa firme, sobre todo por los compromisos cumplidos del presidente de la República donde los pueblo originarios de esta zona de Oaxaca, han sido beneficiados con el programa de modernización de caminos con 27 proyectos carreteros que comunican a las agencias con la cabecera municipal.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario