Fiscalía de Oaxaca, detiene a presunto homicida de médico

-La detención se hizo la madrugada de este martes 3 de agosto.

Oaxaca, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), informó por medio de un comunicado que se ejecutó una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino identificado como V.A.L.S. alias “el flaco”, quien es señalado como presunto responsable del homicidio del médico Miguel González de la Paz de 35 años de edad, ocurrido el domingo primero de agosto en la agencia de Pueblo Nuevo de la capital.

En el documento la instancia de procuración de justicia menciona que esta detención se logró luego de las diligencias en materia pericial y al análisis pormenorizados de los videos al servicio del Centro de Control Comando y Comunicación (C4), así como de denuncias de la ciudadanía por medio de las redes sociales.

El Fiscal General Arturo Peimbert Calvo informó que la detención se llevó a cabo la madrugada de este martes 3 de agosto, además mencionó que las investigaciones continúan para dar con todos los involucrados en este crimen, en dónde perdió la vida Miguel González de la Paz de 35 años de edad, producto de varias lesiones con arma punzo cortante.

Es importante mencionar que desde el lunes empezó a circular una imagen en redes sociales en la que los usuarios señalaban al presunto responsable de este crimen, factor que fue tomado por la Fiscalía para ejecutar la orden de aprehensión, el imputado fue presentado ante el juzgado de control, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo 1 de agosto, cuando el hoy occiso huía a bordo de un automóvil, fue alcanzado a la altura de Viguera, en dónde fue agredido con un arma blanca, perdiendo la vida en el lugar de los hechos, todo esto está asentado en la carpeta de investigación 25424/FDAI/UEIH/2021.

