Exige Movimiento #Plantón 4-20 despenalización en el consumo de la marihuana

-Aseguran que están a la espera de que el Código Penal Federal de luz verde, para que puedan consumir cannabis en espacios públicos, así como también tener el derecho de cultivarla.

Alex Morales

Ciudad MX.- Integrantes del denominado “#Plantón 4-20” se instalaron a un costado del Palacio Nacional para exigir la despenalización del consumo de la marihuana, pues aseguran que los consumidores tienen el libre derecho de fumar al igual que los que consumen alcohol.

Señaló el representante de los manifestantes de nombre “Mario” que pese a que el Congreso ya ha aprobado el uso lúdico de cannabis para fines médicos, ellos están a la espera de que el Código Penal Federal, de la declaratoria institucional para que ahora si quede totalmente despenalizado su consumo, por lo que añadió que una forma de manifestarse es fumando enervantes frente a todos, para que puedan ser tomados en cuenta por el Gobierno Federal y que se agilice esta despenalización del consumo de la marihuana, que es la principal petición que exige este movimiento, pues aseguran que su reclamo es un derecho que representa a todos los consumidores del país.

Así mismo señaló que sus peticiones en esta protesta, es la de contar con espacios libres de consumo de este enervante y tener el acceso libre para poder cultivarla, además de que no se les estigmatice por ser consumidores, ya que indicó que a diferencia de otros vicios, este causa menos daño que los que consumen alcohol o fuman tabaco.

A pesar de que fue solo un grupo reducido de personas que decidieron consumir esta hierba frente al público y las fuerzas policiacas que ahí se encontraban, se pudo detectar extranjeros de los Estados Unidos y de centro América, que decidieron aprovechar este momento para darle rienda suelta a uno de los vicios con mayor trascendencia a nivel Nacional, solo por debajo del alcohol y el tabaco.

Cabe mencionar que este movimiento se realiza de manera conjunta en varios estados de la República, con la única finalidad de exigir el libre derecho de fumar la marihuana, así también como de cultivarla, ya que aseguran que es un derecho que ellos tienen, puntualizó este manifestante que al igual que los otros, siguen en espera que el Código Penal Federal de luz verde para el libre consumo de este producto.

