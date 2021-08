Erika Bermeo la oaxaqueña que diseñó el bordado que utilizó la delegación mexicana en la inauguración de Tokyo 2020

-En entrevista exclusiva para TvBus contó cómo fue el proceso para que su bordado fuera seleccionado para formar parte del uniforme de la delegación mexicana



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El uniforme que portó la delegación mexicana que participa en los juegos olímpicos de Tokyo 2020, puso en una vitrina internacional el nombre de Oaxaca y de manera particular el nombre de Erika Bermeo, así como de varias artesanas oaxaqueñas, ya que en la solapa de la vestimenta de los deportistas, iban bordados oaxaqueños.



Pero ¿Quién es Erika Bermeo? Ella es contadora de profesión, sus padres son de la región mixteca y hace cuatro años puso su taller de bordado de artesanías oaxaqueñas muy cerca del aeropuerto internacional de la capital del país, contó que antes de poner su talles ejercía su profesión, sin embargo al quedarse sin empleo decidió poner su taller, ya que en la Ciudad de México no hay muchos lugares dónde encontrar artesanías oaxaqueñas.



Erika contó en entrevista exclusiva para TvBus, que en 2020 la empresa Harvest se acercó a su taller de la Ciudad de México, para comprarle unas tiras o fajillas con bordados oaxaqueños, ella se los vendió como a cualquier otro cliente, sin embargo grande fue su sorpresa al ver que el bordado estaba en la terna final para definir el uniforme que llevaría la delegación mexicana en la inauguración de la justa olímpica.



Cuando vio la imagen para la votación en las redes sociales ella la compartió, la empresa Harvest dijo que era la fajilla que le habían comprado en 2020, cuando se definió el uniforme con los bordados oaxaqueños, le dijeron a Erika que ocupaban alrededor de 70 para toda la delegación, ella fue sincera y dijo que no tenía la capacidad para producir esa cantidad, pues todas las tiras fueron bordadas a mano.



Erika no fue egoísta y contactó a la empresa con artesanas oaxaqueñas de istmo de Tehuantepec, quienes junto con ella se encargaron de producir todas las tiras o fajillas que engalanaron el uniforme de la delegación mexicana y que puso en alto la belleza de las artesanías oaxaqueñas, mismas que son reconocidas a nivel mundial.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario