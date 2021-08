Encabeza Salomón Jara encuesta para ser candidato de MORENA al gobierno de Oaxaca

–Sin embargo existe un 22.2% que no definió a quién le gustaría que fuera el candidato de MORENA, esta cantidad supera el 19.1% que obtuvo Jara Cruz



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- En una encuesta publicada por el Instituto de Mercadotecnia y Opinión (IMO), se preguntó quién de los posible candidatos al Gobierno de Oaxaca cumple su palabra, en dicha encuesta el Senador por MORENA Salomón Jara fue el que obtuvo la mayor aceptación con el 13.3%, le sigue de cerca el también Senador por el Partido Verde Raúl Bolaños Cacho Cué con el 13%.



Sin embargo el 20.4% respondió que ninguno de los posibles candidatos cumple su palabra, mientras que el el 17.3% dijo no saber quién de ellos si cumple con los compromisos que hacen con la ciudadanía, en la encuesta se midió además de Cacho Cue y Jara Cruz, a Benjamín Robles, quien tuvo 6.7%, Francisco Martínez Neri con el 11.5%, Susana Harp con el 7 %.



Armando Contreras alcanzó el 1.6%, Adelfo Regino tuvo 3.6%, Luis Antonio Ramírez Pineda registró el 0.9%, mientras que Luisa Cortés llegó al 1.3% y Liz Arroyo tuvo el 3%; en otra medición se preguntó a los encuestados quién le gustaría que fuera el candidato de MORENA a Gobernador de Oaxaca.



En esta medición Salomón Jara encabezó las preferencias con el 19.1%, seguido de Susana Harp con el 14%, muy cerca salió Francisco Martínez Neri con el 13.8%, en cuarto lugar se ubicó Adelfo Regino con el 3 %, Liz Arroyo con el 2.5%, Luisa Cortés alcanzó el 1.9%, Armando Contreras el 1.8%, Luis Antonio Ramírez Pineda tuvo 0.9%.



No obstante en dicha medición la opción “No sé” es la que obtuvo el mayor número de votación con 22.2%, ninguno el 17.5% y el 2.3% de los encuestados no contestó, esto deja ver que existe una buena cantidad de personas que no han definido quién podría ser la mejor opción para la candidatura de MORENA para la elección de 2022.



En otra pregunta se cuestionó que si el día de hoy fueran las elecciones para Gobernador de Oaxaca, por cuál partido votaría la ciudadanía, en esta medición MORENA alcanzó el 51.5%, le sigue el PRI con el 16%, el PT con el 6.5% de ahí ninguno de los demás partidos alcanza el 3%, sin embargo hay un 12.2% de los encuestados que no han decidido por quién votarían.

