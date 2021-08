Dan Ejército Mexicano y Gobierno de Oaxaca banderazo de salida a brigadas del Plan de Vacunación contra el COVID-19 en zonas rurales

-Se realizará a través de 95 rutas terrestres y 15 aéreas, a cargo del Ejercito Mexicano en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

-Se beneficiará a la población mayor de 18 años habitante de zonas rurales, a quienes se aplicará la vacuna CanSino Biologics, de una sola dosis.

Santa María Ixcotel, Oax. 2 de agosto de 2021. – Desde la 28ª Zona Militar, junto al titular de la VIII Región Militar, General de División Cruz Eduardo Vega Rivera; y el Comandante de la 28ª Zona Militar, General Esaú Rodríguez Cuéllar, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa dio el banderazo de salida a las brigadas del Plan de Vacunación contra el COVID-19 en zonas rurales que, por encomienda del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Oaxaca será implementado por el Ejército Mexicano durante el mes de agosto.

“Agradezco la oportunidad que me da la Defensa Nacional y al Presidente de la República por haber dado las instrucciones para que juntos podamos llevar a cabo un proceso de vacunación universal en las zonas rurales de Oaxaca”, expresó Murat Hinojosa.

Asimismo, dijo que es fundamental reiterar a la población la importancia de realizar este proceso de vacunación, que constituye una herramienta de gran importancia en la lucha contra la pandemia. Sin embargo, destacó, “hay que continuar con el uso correcto del cubrebocas, lavado de manos frecuentemente y el aislamiento social. Es importante que sepas que si te cuidas tú, cuidas a nuestras familias y a todo Oaxaca”.

Por su parte, el comandante de la VIII Región Militar, General de División Cruz Eduardo Vega Rivera, exhortó a las brigadas participantes “a poner todo su esfuerzo y dedicación para que en un tiempo considerable podamos llevar a cabo la vacunación en estas áreas rurales. Mucho éxito y que salga lo mejor, para que pronto estemos en condiciones de decir, misión cumplida”.

Cabe señalar que esta jornada de vacunación contra el COVID-19 dará inicio en la 46 Zona Militar en Ciudad Ixtepec, para atender a la población rural mayor de 18 años y que no ha recibido el biológico en la región del Istmo. La vacuna que será aplicada es de la farmacéutica CanSino Biologics, la cual requiere de una sola dosis.

Este Plan se realizará en 523 municipios rurales de Oaxaca a través de 95 rutas terrestres y 15 rutas aéreas para cubrir todo el territorio estatal. En su implementación, el Ejército Mexicano se coordina estrechamente con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En el evento, también estuvo presente el Secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, quien informó que los Servicios de Salud de Oaxaca colaboran de cerca con la Secretaría de la Defensa Nacional en la implementación de este importante Plan. Asimismo, dijo, la vacunación contra el COVID-19 en el resto de la entidad continuará tal como lo han dispuesto hasta ahora las autoridades federales.

