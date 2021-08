Tlaxiaco decreta confinamiento del 02 al 31 de agosto por contagios de Covid

-Se declara en Semáforo Epidemiológico Rojo por incremento de casos



Daniel Avendaño



Tlaxiaco, Oaxaca.- Debido al crecimiento exponencial en los casos positivos de covid-19, las autoridades de la H. Ciudad de Tlaxiaco, determinaron retroceder al color rojo del semáforo epidemiológico y decretaron un confinamiento obligatorio del 02 al 31 de agosto, buscando así detener la cadena de contagios del virus.



Asimismo informaron que el horario de funcionamiento comercial será de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde de lunes a domingo, esto para establecimientos no esenciales, y para los esenciales el horario será de 6 de la mañana a 4 de la tarde, a su vez de manera indefinida suspendieron la actividad de bares, salones, gimnasios, espacios recreativos y deportivos.



También determinaron que los hoteles, restaurantes y cafeterías deberán operar al 20% de su capacidad, mientras que para el transporte público la capacidad será del 30 % siguiendo las medidas preventivas adecuadas.



Las autoridades exhortaron a las comunidades religiosas a suspender todas sus actividades litúrgicas que impliquen la concentración de personas.

Cabe mencionar que antes de este anuncio, de acuerdo a los encargados de las fiestas patronales, habían acordado que para las tradicionales mañanitas que se llevarían a cabo los días 1, 13, 14 y 15 de agosto, hacerlas con el 25 por ciento de capacidad.

